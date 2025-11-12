Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Συμφωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη για «επανεκκίνηση» με νέα μελέτη

Στόχος της Αθήνας και της Λευκωσίας να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει και έχουν οδηγήσει στο «πάγωμα» του έργου - Οι πιθανοί επενδυτές και οι ευκαιρίες από την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ