Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα οι πληρωμές για όλα τα προγράμματα των αγροτών – Σημαντική ύφεση στα κρούσματα ευλογιάς

Στα τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης - «Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου για να προλάβουμε να είμαστε συνεπείς στις πληρωμές» είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης