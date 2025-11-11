«Αφήνουμε τον αρνητισμό στο χθες» το κλίμα στο Μαξίμου για Σαμαρά
Στη Ροδόπη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αποφασίσει να μπαίνει όσο πιο πολύ μπορεί στο κάδρο, να προβάλλει τα κυβερνητικά επιτεύγματα και να πορεύεται με μια στρατηγική «παραδοτέων»
Μπορεί η κυβέρνηση να θέλησε επικοινωνιακά να υποβαθμίσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά και να μην αντιπαρατέθηκε ευθέως με τον πρώην πρωθυπουργό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν πορεύεται με πλείστα όσα ανοιχτά μέτωπα που «ζορίζουν» την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τούτων δοθέντων αποφασίσει να μπαίνει όσο πιο πολύ μπορεί στο κάδρο, να προβάλλει τα κυβερνητικά επιτεύγματα και να πορεύεται με μια στρατηγική «παραδοτέων».
Σε αυτό το κλίμα, ανώτερη κυβερνητική πηγή στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στο Ωδείο Αθηνών σχολίαζε χαρακτηριστικά «μένουμε στα θετικά, αφήνουμε τον αρνητισμό χθες». Ένα έμμεσο, αλλά σαφές καρφί για το πνεύμα της συνέντευξης του κ. Σαμαρά.
Σε αυτό το πνεύμα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τη Ροδόπη. Εκεί αναμένεται να επισκεφθεί τον σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ, αλλά και το υπό κατασκευή γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής, με ένα σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει την περιφέρεια και ειδικά τις ακριτικές περιοχές στην πράξη και όχι στα λόγια.
Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι απίθανο να βρεθεί αντιμέτωπος με τα τρακτέρ των αγροτών του Έβρου, οι οποίοι παίρνουν θέση έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη, όπου αναμένεται να προσγειωθεί ο πρωθυπουργός ερχόμενος από Αθήνα. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήδη από τον Νοέμβριο και το κλίμα αναβρασμού στον πρωτογενή τομέα λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών de facto δοκιμάζουν τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις αγροτικές περιοχές, αν και κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει αποσυμπίεση δια των πληρωμών για τη βασική ενίσχυση.
Κτηνοτρόφοι και αγρότες πάντως φτάνουν σήμερα στην Αθήνα, όπου προγραμματίζουν κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένεται να τους υποδεχθεί ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, ενώ στη συνέχεια θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα καταλήξουν στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, προκειμένου να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας, χωρίς όμως να συναντηθούν δια μακρόν με τον Κωστή Χατζηδάκη.
Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι οι πληρωμές θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου, αν και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει με...μαρτύριο της σταγόνας, αν σταθμίσει κανείς τις πληροφορίες για δεύτερη δικογραφία που είναι ante portas με την αναφορά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ.
Το πολιτικό «μασάζ» έχει αναλάβει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με γαλάζιους βουλευτές. Εδώ και μέρες παράλληλα υπάρχει έντονη φημολογία στις τάξεις της Κ.Ο. της ΝΔ ότι επίκειται μια ερώτηση για το Υπερταμείο, αν και φαίνεται ότι επιδιώκεται να μην δημιουργηθεί πολιτικό ζήτημα, οπότε μπορεί εν τέλει να κληθεί ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου να ενημερώσει σε μια συντεταγμένη διαδικασία τη Βουλή.
Άλλοι, πάντως, είναι της άποψης ότι ο κ. Σαμαράς δεν θα βιαστεί, αλλά θα συνεχίσει να πρεσάρει την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια φθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμα και αν εν τέλει δεν «πατήσει το κουμπί». Οι επαφές του πάντως με αρκετά στελέχη της ΝΔ, αλλά και από άλλα κόμματα της Δεξιάς, είναι δεδομένες.
Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει επισήμως τη μη απάντηση, αν και ο Παύλος Μαρινάκης χθες τοποθετήθηκε αποδομώντας τα περί «σημιτικού υβριδίου». «Σίγουρα η πολιτική μας έχει κάνει πολύ καλύτερη τη χώρα και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της ΝΔ και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών», υπογραμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης που έχει μπει στο στόχαστρο του κ. Σαμαρά ανέφερε ότι «εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία, σε άλλα επίπεδα, μπορεί να είναι αρνητική. Στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα».
Το «αγκάθι» των ΕΛΤΑΩς προς το μέτωπο των ΕΛΤΑ, μπορεί φαινομενικά τα πνεύματα ηρέμησαν και να επίκειται διάλογος σε τοπικό επίπεδο, όμως το πρόβλημα παραμένει. Τα ΕΛΤΑ καλούνται να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση, κάτι που συνεπάγεται και κλείσιμο των καταστημάτων.
Και το μέλλον του ΣαμαράΣε αυτή την εξίσωση προβλημάτων για το Μέγαρο Μαξίμου προστίθεται και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τα αφήνει όλα ανοιχτά για τη δημιουργία κόμματος. Κάποιοι το θεωρούν δεδομένο, ενώ χθες ο καθηγητής Μελέτης Μελετόπουλος από την Κίνηση των 91 αποκάλυψε (Alpha 9.89) ότι έχουν γίνει και σχετικά ραντεβού με τον πρώην πρωθυπουργό σε αυτή την κατεύθυνση.
