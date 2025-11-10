Βασίλης Λέκκας και Ανδρέας Λοβέρδος μαζί στη σκηνή με τον «Αστερισμό του Τόλη»
Βασίλης Λέκκας και Ανδρέας Λοβέρδος μαζί στη σκηνή με τον «Αστερισμό του Τόλη»
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου
Ο Βασίλης Λέκκας και η μπάντα του Ανδρέα Λοβέρδου «Δεύτερη Ευκαιρία» βρέθηκαν μαζί στη σκηνή του Green Park παρουσιάζοντας μέρος της παράστασης του Βασίλη Λέκκα «Στον αστερισμό του Τόλη».
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου.
Με αφορμή τη συνεργασία, ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη Λέκκα που μας εμπιστεύτηκε να παρουσιάσουμε μέρος της παράστασής του και που τραγούδησε μαζί μας. Ήταν τιμή μας».
Ο Βασίλης Λέκκας είπε: «Χαίρομαι ειλικρινά για αυτή τη μουσική συνάντηση. Το παν στο τραγούδι είναι η ψυχή. Όταν υπάρχει αυτό, τα υπόλοιπα βρίσκουν τη θέση τους».
Το γυναικείο ερμηνευτικό μέρος ανέλαβαν η τραγουδίστρια της μπάντας και ποινικολόγος Τατιάνα Δουβαρά, μαζί με τις καταξιωμένες τραγουδίστριες Μαρία Κορέλη και Δήμητρα Σταθοπούλου.
Η παράσταση «Στον αστερισμό του Τόλη» παρουσιάζεται ολοκληρωμένη στο Caja de Musica.
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Τόλη Βοσκόπουλου.
Με αφορμή τη συνεργασία, ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη Λέκκα που μας εμπιστεύτηκε να παρουσιάσουμε μέρος της παράστασής του και που τραγούδησε μαζί μας. Ήταν τιμή μας».
Ο Βασίλης Λέκκας είπε: «Χαίρομαι ειλικρινά για αυτή τη μουσική συνάντηση. Το παν στο τραγούδι είναι η ψυχή. Όταν υπάρχει αυτό, τα υπόλοιπα βρίσκουν τη θέση τους».
Το γυναικείο ερμηνευτικό μέρος ανέλαβαν η τραγουδίστρια της μπάντας και ποινικολόγος Τατιάνα Δουβαρά, μαζί με τις καταξιωμένες τραγουδίστριες Μαρία Κορέλη και Δήμητρα Σταθοπούλου.
Η παράσταση «Στον αστερισμό του Τόλη» παρουσιάζεται ολοκληρωμένη στο Caja de Musica.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Δεύτερη Ευκαιρία»
Ντραμς: Ανδρέας Λοβέρδος
Μπουζούκι: Στάθης Σαββίδης, Χρήστος Παπαθανασόπουλος
Κιθάρα: Σπύρος Παπανικόλας
Πλήκτρα: Ρένα Χατζοπούλου
Ακορντεόν: Χρήστος Καμπερός
Φλάουτο: Σοφία Μαυρογενίδου
Μπάσο: Γιώργος Πολίτης
Φωνή: Τατιάνα Δουβαρά
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα