Χατζηδάκης: Συγκίνηση για τον πατέρα του που πολέμησε και τραυματίσθηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης