Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού

Κατά την άφιξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συζητούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα ζητήματα άμυνας, ανταγωνιστικότητας και στέγασης. Αναφορικά με την άμυνα, ο Πρωθυπουργός τόνισε «Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό ήταν κάτι που αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες».Επιπλέον, δήλωσε: «Ευρωπαΐκή ανταγωνιστικότητα χωρίς να χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάμεσα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται. Και η Ευρωπαΐκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες ναι δεσμεύσεις για το πως μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλές τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που λειτουργούν εις βάρος κάποιον κρατών μελών της ΕΕ».Μιλώντας για το ζήτημα της στέγασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις κινήσεις που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση η οποία όπως είπε: «έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Είναι, όμως, σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αυτό το θέμα έχει και μια ευρωπαΐκή διάσταση και να σκεφτούμε με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενοίκιο. Πρέπει είναι οι νέοι ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».Αναφορικά με τις κυρώσεις στην Ρωσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων. «Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι καλοδεχούμενος» τόνισε.-----Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, με σκοπό την ολιστική και συντονισμένη καταπολέμηση του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος.Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο δράσης, η Δ.Α.Ο.Ε επιλήφθηκε σε 719 υποθέσεις. Εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν.Ως κύρια δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, καταγράφεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και η διάπραξη απατών.Ταυτόχρονα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης.Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως η Υπηρεσία θα ενισχυθεί περαιτέρω, τόσο με προσωπικό, όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.Οι επιτυχίες αυτές επετεύχθησαν χάρη στις μεθοδικές κινήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και την άρτια οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι επιτυχίες που έχει σημειώσει η ΕΛΑΣ στα γήπεδα και στα πανεπιστήμια δείχνουν τον δρόμο για την εφαρμογή του νόμου, χωρίς αστερίσκους και την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, αλλά και της αντιμετώπισης του εγκλήματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό.-----Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.Έργο της Επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, θα είναι:• Η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς και δημιουργία σχεδίου δράσης• Η συνεχής παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων• Η στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών• Η άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση• Η νομοθετική θωράκιση• Οι ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους• Οι μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό.• Η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές• Η στενότερη συνεργασία με την Αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές• Η ενίσχυση του προσωπικού στο πεδίο για πιο αποτελεσματική επιτήρηση, εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.• Η πρόβλεψη για έγκαιρη υγειονομική ταφή- καύση εντός 72 ωρώνΠαράλληλα, μέχρι σήμερα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:- Έχει εφαρμοσθεί πλήρως ο Κανονισμός 687/2020, που αφορά στην πρόληψη και τον έλεγχο ζωονόσων.- Έχουν διατεθεί 40 εκατ. ευρώ για πληρωμές για τα ζώα που έχουν θανατωθεί και έχουν εγκριθεί ακόμη 12 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες.- Έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας.- Κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, με την οποία το Υπουργείο έχει στενή συνεργασία στο πεδίο, όπως και όλες οι αρμόδιες αρχές.- Έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη κάθε παραβατική συμπεριφορά και κάθε καταγγελία που αφορά μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων.- Έχει αιτηθεί το Υπουργείο από τις κατά τόπους περιφερειακές και δημοτικές αρχές -όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία- να υποδείξουν χώρους για υγειονομική ταφή των ζώων που θανατώνονται.-----Σε τροχιά νέου ρεκόρ κινείται ο τουρισμός. Σύμφωνα με το νεότερο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο οκτάμηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 25,92 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πως ήταν άνω του ενός εκατομμυρίου περισσότεροι, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχε επιτευχθεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, με 24,89 εκατομμύρια τουρίστες. Πρόκειται για αύξηση ύψους 4,1% και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται όλες οι αφίξεις με κρουαζιερόπλοια.Στο μέτωπο των εισπράξεων η εικόνα είναι ακόμη καλύτερη, καθώς τα τουριστικά έσοδα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου υπερέβησαν τα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν αυξημένα κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 12%, σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2024.-----Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές ή οι συντηρητές εισέρχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet.Η διαδικασία είναι απλή γρήγορη και δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικού. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Δεν ζητείται τεχνική μελέτη ούτε να αναρτηθεί κάποια πιστοποίηση.Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό και θα δρομολογηθούν συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας, πολιτικές που μας αφορούν όλους.«Καλώ όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν θετικά, να συνεργαστούμε όλοι για να βάλουμε τάξη σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις καθημερινές μετακινήσεις και τη ζωή μας» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.