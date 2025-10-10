Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Τα «δύο πρόσωπα» της ΝΔ και τα νέα καρφιά για Τσίπρα

«Η Μεγάλη Επιστροφή»

«Το βιβλίο μας μεταφέρει στο κέντρο λήψης αποφάσεων»

«Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες και τα μεγάλα λόγια»

Με το βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, ο Αλέξης Πατέλης μας μεταφέρει στα άδυτα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.Σε μια αφήγηση εκ των έσω, ο τέως προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι το 2024, οπότε και παραιτήθηκε, περιγράφει τη διαδρομή μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων.Αναφερόμενος στο βιβλίο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδαςσημείωσε ότι μεταφέρει τον αναγνώστη στο κέντρο της λήψης αποφάσεων και αποτελεί «μια μαρτυρία στρατηγικής: πώς, ύστερα από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και αμφισβήτησης, η Ελλάδα ξανακέρδισε την αξιοπιστία της, τη φωνή της και τη θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι». Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε και προσωπικά στον κ. Πατέλη, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο «με ισχυρές απόψεις, έστω κι αν κάποιος διαφωνεί».Από την πλευρά της, η, αναπληρώτρια επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, μιλώντας από την «άλλη πλευρά του τραπεζιού»,σημείωσε ότι η ανάκτηση της αξιοπιστίας της Ελλάδας δεν ήταν εύκολη ή αναμενόμενη, αλλά ήταν αποτέλεσμα δουλειάς και στοχοπροσήλωσης στο να αποκατασταθεί το κύρος της χώρας.Ο ίδιος ο κ. Πατέλης στάθηκε στο νόημα του πατριωτισμού. «Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες, και τα μεγάλα λόγια. Δεν είναι ούτε το “go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε”, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή. Είναι να συμβάλλεις με πράξεις για μια Ελλάδα πιο δυνατή και πιο υπερήφανη».