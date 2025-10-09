Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη για τη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας - Από τη διεθνή αμφισβήτηση στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας



Πατέλης: Η Ελλάδα μπορεί

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς, που συντόνισε τη συζήτηση, υπογράμμισε: «Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη είναι σίγουρα ένα Βιβλίο Αναφοράς για το πως πρέπει να γράφονται τα βιβλία οικονομικής ιστορίας, ώστε να μπορούν να διαβαστούν από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Πατέλης, ως επιστήμονας, σέβεται και το αδιόρατο όριο της εκλαΐκευσης που πρέπει πάντοτε να υπάρχει.Η Ιστορία των λαών μάς διδάσκει, ότι στη διαδρομή τους δεν είναι σημαντικά μόνο αυτά που έχουν επιτύχει. Πολύ συχνά είναι τεράστιας και ακόμα μεγαλύτερης σημασίας, αυτά που έχουν αποφύγει.Οι πολίτες παγκόσμια, συχνά καταφέρονται σε βάρος της πολιτικής. Προφανώς η πολιτική κάποιες φορές προκαλεί ενός είδους “απελπισία” αφού οι πολιτικοί κάνουν λάθη, καμιά φορά μεγάλα. Όμως αυτό που ιστορικά είναι αποδεδειγμένο, είναι ότι η πολιτική είναι η μόνη και μεγαλύτερή και μας ελπίδα. Τα προβλήματα που προκαλεί η πολιτική μόνο η πολιτική μπορεί να τα λύσει».

Τέλος, ο ίδιος ο συγγραφέας και Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2024) Αλέξης Πατέλης δήλωσε: «Η Μεγάλη Επιστροφή είναι αυτή της Ελλάδας. Η χώρα μας έχει διανύσει έναν μεγάλο δρόμο. Το βιβλίο λοιπόν περιγράφει πώς ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό, πώς φτάσαμε μέχρι την επενδυτική βαθμίδα και στο εξώφυλλο του Economist ως η Χώρα της Χρονιάς. Όπως είπε και το βίντεο που προβλήθηκε στην αρχή, αυτό που ακούς στο εξωτερικό είναι: “Πώς τα καταφέρατε εσείς οι Έλληνες”».



Στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα στιγμιότυπο που περιγράφει στο βιβλίο: «Στις 25 Μαρτίου 2024, στο Μόντρεαλ, μια ηλικιωμένη Ελληνοκαναδή μου είπε: “Σας ευχαριστώ που με κάνατε ξανά περήφανη που είμαι Ελληνίδα, που δεν αισθάνομαι πια την ντροπή που είχα την προηγούμενη δεκαετία”. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω όσο ζω».



Κλείνοντας, τόνισε: «Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες, και τα μεγάλα λόγια. Δεν είναι ούτε το “go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε”, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή. Είναι να συμβάλλεις με πράξεις για μια Ελλάδα πιο δυνατή και πιο υπερήφανη».

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι ήδη διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία και στον ιστότοπο www.epbooks.gr



Μητσοτάκης: Περιγράφει τη δύσκολη διαδρομή ανάκτησης εμπιστοσύνης της χώρας



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην εκδήλωση είπε ότι ήταν μία πολύ όμορφη, ζεστή, «θα έλεγα και συγκινητική εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, ενός πολύ στενού μου συνεργάτη, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν από το 2019 μέχρι και, ουσιαστικά, πριν από λίγους μήνες».

Και προσέθεσε: «Νομίζω το βιβλίο περιγράφει γλαφυρά αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή της ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας, μέσα από μία σειρά από πρωτοφανείς κρίσεις, τις οποίες τείνουμε να τις ξεχνάμε με μεγάλη ευκολία, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η πληθωριστική κρίση, οι φυσικές καταστροφές. Θα έλεγα ότι και για εμένα, που με έναν τρόπο είμαι ένας σιωπηλός συμπρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδρομή την οποία περιγράφει ο Αλέξης, ήταν μία ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε, πού έχουμε φτάσει, πού θέλουμε να πάμε. Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από πολύ χρήσιμες επισημάνσεις για τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος».

Τέλος ευχήθηκε το βιβλίο «να είναι καλοτάξιδο» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «αξίζει να διαβαστεί».

«Διαβάζεται και πολύ εύκολα, περισσότερο σαν μυθιστόρημα και λιγότερο σαν οικονομικό βιβλίο. Και το λέω αυτό διότι σε μία χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μία χώρα που τείνει πολύ εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες, αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή» πρόσθεσε ο κ.Μητσοτάκης και κατέληξε:

«Και νομίζω ότι αξίζει να συγκρατήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, τα πετύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια και ο Αλέξης ήταν ένας από τους, θα έλεγα, σιωπηλούς πρωταγωνιστές αυτής της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας».





Κατά σειρά οι αφίξεις των Γιάννη Στουρνάρα, Παναγιώτη Πικραμένου, Νίκη Κεραμέως, Άκη Σκέρτσου, Παύλου Μαρινάκη, Χρίστου Δήμα