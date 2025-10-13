Αποσύρθηκαν οι αναφορές στο ψευδοκράτος από την ευρωπαϊκή έκθεση - Κοινή δήλωση ευρωβουλευτών της ΝΔ
Αποσύρθηκαν οι αναφορές στο ψευδοκράτος από την ευρωπαϊκή έκθεση - Κοινή δήλωση ευρωβουλευτών της ΝΔ
Επιβεβλημένη κίνηση η διαγραφή της αναφοράς, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν παρόμοιες αναφορές στο μέλλον, επισημαίνουν
Την απόσυρση της αναφοράς σε «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», αλλά και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, από έκθεση ευρωπαϊκών οργάνων επισημαίνουν σε κοινή δήλωσή τους οι ευρωβουλευτές της ΝΔ.
Τονίζουν ακόμη οι ευρωβουλευτές ότι οι συντάκτες της έκθεσης ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και «χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας».
«Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Ύστερα από την έντονη αντίδραση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, της κυπριακής πλευράς και συναδέλφων από άλλες πολιτικές ομάδες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency) απέσυραν την απαράδεκτη αναφορά των κατεχόμενων ως "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" σε κείμενο για τις ενεργειακές πηγές που ανακαλύφθηκαν στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησαν συγνώμη για τις εσφαλμένες πληροφορίες που περιείχε η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε χάρτες που αναγνωρίζουν το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο συνεργασίας για ΑΟΖ.
Η αναφορά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι θέσεις της ΕΕ είναι γνωστές και οφείλουν να τις τηρούν όλοι και σε κάθε επίπεδο. Η διαγραφή ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση, αλλά πρέπει να ληφθεί κάθε μέτρο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναφορές στο μέλλον.
