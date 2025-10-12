Χατζηβασιλείου: Η ελληνική εθνική ταυτότητα των Βλάχων δεν επιδέχεται αμφισβήτησης

«Η ελληνική εθνική ταυτότητα των Βλάχων δεν επιδέχεται αμφισβήτησης», υπογράμμισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, στην Ακαδημία Αθηνών.Αναφερόμενος στη συμβολή των Βλάχων στην ιστορική και κοινωνική πορεία του Ελληνισμού, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι «οι βλαχόφωνοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου που περιγράφεται ως Ελληνισμός», ενώ υπογράμμισε ότι «το ελληνικό τους φρόνημα ήταν η σημαία τους». Όπως επεσήμανε, «οι Βλάχοι πρωτοστάτησαν στην Ελληνική Επανάσταση, έδωσαν ήρωες πολεμιστές στον Μακεδονικό Αγώνα, διακρίθηκαν στη Μικρασιατική Εκστρατεία και στον πόλεμο του 1940».Ο Σερραίος βουλευτής αναφέρθηκε εκτενώς στις ταυτότητες των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξηγώντας πως οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και η ανάδειξη των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων δημιούργησαν νέα δεδομένα στις έννοιες της πίστης και της εθνικής συνείδησης. Όπως ανέφερε, «πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να περιγράψουν τα στοιχεία της βλαχικής ταυτότητας με όρους εθνοτικής συνείδησης, όμως η ιστορική αλήθεια είναι πως οι Βλάχοι παρέμειναν προσηλωμένοι στην ελληνική εθνική ιδέα».Επισημαίνοντας τον ρόλο των βλαχόφωνων Ελλήνων στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «με την οικονομική τους δύναμη και το εμπορικό τους δαιμόνιο, οι Βλάχοι κατόρθωσαν να καταγράψουν ισχυρή παρουσία στη διάρκεια των αιώνων», ενώ πρόσθεσε πως «η προσφορά τους στην οικοδόμηση της σύγχρονης και ισχυρής Ελλάδας αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική, ξεχωριστή και πολύτιμη».Ανατρέχοντας στις ιστορικές πηγές, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στις προσπάθειες της ρουμανικής εθνικιστικής προπαγάνδας του 19ου αιώνα να προσεταιριστεί τους Έλληνες Βλάχους, υπενθυμίζοντας ότι οι ίδιοι «επέλεξαν συνειδητά την ελληνική εθνική ταυτότητα, πολλές φορές σε βάρος της μητρικής τους γλώσσας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι Βλάχοι ήθελαν τη διάδοση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και της γλώσσας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πίστη τους στην ιδέα του Ελληνισμού».Στην ομιλία του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ανέδειξε και τη συμβολή των πρώτων συνταγματικών κειμένων του ελληνικού κράτους στη διαμόρφωση της έννοιας του Έλληνα πολίτη, σημειώνοντας ότι «από το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο, η εθνική ταυτότητα των Νεοελλήνων έφτασε να στηρίζεται στο φρόνημα». «Η προσπάθεια να αγκαλιαστούν όλοι όσοι είχαν ελληνικό φρόνημα, ανεξαρτήτως γλώσσας ή ιδιώματος, δεν ήταν πάντα ομαλή, αλλά καθόρισε τη φυσιογνωμία του έθνους», ανέφερε.Κλείνοντας την ομιλία του, ο βουλευτής Σερρών επεσήμανε ότι «οι βλαχόφωνοι Έλληνες δεν αποτελούν ένα γραφικό κατάλοιπο του παλαιού ορεσίβιου τρόπου ζωής αλλά έναν ζωντανό κρίκο της ελληνικής ταυτότητας και της εθνικής συνέχειας». «Η συμβολή τους στον πολιτισμό, την οικονομία και τη συλλογική πρόοδο είναι ένα ιστορικό κεφάλαιο που μας ενώνει και μας εμπνέει», κατέληξε.