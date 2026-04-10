Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου
Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άλλαξε το καταστατικό για να τον αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια – Καταλόγισε «δολιότητα» στην απόφαση
Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Χάρης Καστανίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση ορίου θητειών στους βουλευτές, κάτι που τον θέτει, όπως αναφέρει, εκτός ψηφοδελτίων.
«Η δολιότητα είναι ευφάνταστη», είπε ο κ. Καστανίδης στον 102 FM της ΕΡΤ3, σημειώνοντας ότι η πρόταση κατατέθηκε από την ηγεσία του κόμματος και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία.
Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται ότι η πολιτική του παρουσία εξαρτάται από αποφάσεις της ηγεσίας: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα