Δένδιας από το φυλάκιο 126 στο Σουφλί: «Η κοινωνία να στρέψει το βλέμμα σε αυτούς που φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας»
Δένδιας από το φυλάκιο 126 στο Σουφλί: «Η κοινωνία να στρέψει το βλέμμα σε αυτούς που φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας»
Στο ακριτικό φυλάκιο 126 στο Σουφλί του Έβρου βρέθηκε ανήμερα του Πάσχα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη
Στο ακριτικό φυλάκιο 126 στο Σουφλί του Έβρου, λίγα μόλις μέτρα από τα σύνορα της χώρας, βρέθηκε την ημέρα του Πάσχα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να ανταλλάξει ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή.
Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» στον #Έβρο, ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 12, 2026
Είχα τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξω ευχές για το #Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά…
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:«Σήμερα, ημέρα του Πάσχα, είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στο ακριτικό φυλάκιο 126, στο Σουφλί του Έβρου, ελάχιστα μέτρα από τα σύνορα της πατρίδας μας, για να ευχηθώ στις ακριτικές δυνάμεις και στο προσωπικό του φυλακίου μας το 'ριστός Ανέστη. Νομίζω ότι, αυτή τη σημαντική ημέρα για τη Χριστιανοσύνη, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει, πέραν των άλλων, τη στιγμή της χαράς, να στρέψει το βλέμμα της προς τις γυναίκες και τους άνδρες που αυτήν την άγια ημέρα φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας. Και ξαναλέω, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Χούπη, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές με τους ακρίτες μας. Χριστός Ανέστη και ό,τι καλό για την πατρίδα μας».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
