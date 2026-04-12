Μητσοτάκης: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη, συγχαρητήρια στον Μάγιαρ
Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την εντυπωσιακή νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στις εκλογές της Ουγγαρίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του στο twitter συνεχάρη του Πέτερ Μάγιαρ για την εντυπωσιακή νίκη που σημείωσε στις εκλογές στην Ουγγαρία, εκθρονίζοντας μετά από 16 χρόνια τον Βίκτορ Όρμπαν.
«Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη! Συγχαρητήρια Πέτερ Μάγιαρ για μια εντυπωσιακή νίκη» ανέφερε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.
Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Big night for Hungary and Europe! Congratulations @magyarpeterMP on an impressive victory.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 12, 2026
