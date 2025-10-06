Στον Θοδωρή Δρίτσα της Νέας Αριστεράς η έδρα του Αλέξη Τσίπρα - «Θα την κρατήσω, δεν υπάρχει άλλη επιλογή»
Στον Θοδωρή Δρίτσα της Νέας Αριστεράς η έδρα του Αλέξη Τσίπρα - «Θα την κρατήσω, δεν υπάρχει άλλη επιλογή»

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 πλέον βουλευτές ενώ η Νέα Αριστερά αυξάνει την κοινοβουλευτική της δύναμη κατά έναν βουλευτή και φτάνει τους 12

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο κ. Τσίπρας είχε εκλεγεί στην περιφέρεια της Α’ Πειραιώς. Η μία έδρα του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει πλέον στον πρώτο επιλαχόντα Θοδωρή Δρίτσα.

Ωστόσο, ο πρώην βουλευτής και υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Δρίτσας σε συνομιλία του με δημοσιογράφους ανέφερε ότι θα κρατήσει την έδρα.

«Θα την κρατήσω. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή» είπε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η  κοινοβουλευτική δύναμη της Κουμουνδούρου θα πέσει στους 25 βουλευτές και η δύναμη της Νέας Αριστεράς θα ανέβει στους 12.

