Στον Θοδωρή Δρίτσα της Νέας Αριστεράς η έδρα του Αλέξη Τσίπρα - «Θα την κρατήσω, δεν υπάρχει άλλη επιλογή»

ο κ. Δρίτσας σε συνομιλία του με δημοσιογράφους ανέφερε ότι θα κρατήσει την έδρα.



«Θα

την

κ

ρ

α

τήσω

.

Δεν

υπ

άρχει

άλλη

επ

ιλογ

ή

» είπε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική δύναμη της Κουμουνδούρου θα πέσει στους 25 βουλευτές και η δύναμη της Νέας Αριστεράς θα ανέβει στους 12.

