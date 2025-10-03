Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Θέλουμε τη βελτίωση των μηχανισμών προστασίας για τους ανηλίκους

Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που θα εφαρμόσουν πιλοτικά το ευρωπαϊκό σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας