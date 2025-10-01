Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Έχει έρθει η ώρα ώστε να ενεργοποιήσει η Ευρώπη πόρους για την Άμυνα

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής.