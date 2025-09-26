Το κόμμα Τσίπρα αναστατώνει τον ΣΥΡΙΖΑ - Αιχμές και για «λευκή απεργία» από βουλευτές

«Να συμμετέχουν όλοι οι βουλευτές μας στις δράσεις μας είπε ο Χρήστος Γιαννούλης στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - «Αν κάποιος διαφωνεί να φύγει σήμερα» επέμεινε ο Τρύφων Αλεξιάδης