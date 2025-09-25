Ο Ερντογάν ανέβαλε το ραντεβού του και με την Τζόρτζια Μελόνι
Το ραντεβού είχε προγραμματισθεί να γίνει την ίδια μέρα με εκείνο ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο
Μετά την ακύρωση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακυρώθηκε και το ραντεβού του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με την κρατική ιταλική τηλεόραση RAI, το πρακτορείο Agenzia Nova και την οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore», ο πρόεδρος της Τουρκίας ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι την Τρίτη, δηλαδή την ίδια ημέρα που είχε συμφωνηθεί να γίνει το αναβληθέν ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ωστόσο, η συνάντηση Μελόνι - Ερντογάν αναβλήθηκε, με τα μέσα ενημέρωσης στη Ρώμη να κάνουν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών.
Υπενθυμίζεται πως συνεργάτες του Ταγίπ Ερντογάν ζήτησαν από την ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη την αναβολή της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό διότι ο Τούρκος πρόεδρος κλήθηκε να λάβει μέρος σε σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, με αντικείμενο την Γάζα. Για τον ίδιο λόγο ακυρώθηκε και η συνάντηση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και όπως και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε για με την κυρία Μελόνι βρέθηκε χρόνος για επαναπρογραμματισμό της συνάντησής τους.
