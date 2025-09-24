Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επανέλθει για τα καλά - Βλέπουμε αναστροφή του «brain drain», περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν στη χώρα

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο οποίος «δήλωσε εντυπωσιασμένος με το βαθμό συνεργασίας» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Chevron και στην Exxon Mobil που έχουν καταθέσει προσφορές για έρευνες νοτίως της Κρήτης. Τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη» από τους αμερικανικούς κολοσσούς είναι και μια αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».Αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων στην άμυνα, η οποία και συνεχίζεται. «Δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας στην άμυνα» είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε αναβαθμίσει τις δυνατότητές μας. Αγοράζουμε F-35, παραλαμβάνουμε γαλλικές φρεγάτες, αναβαθμίζουμε τα F-16» είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.Ολοκληρώνοντας, μίλησε για την πολύ ισχυρή ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη στηρίζει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25 εκατ. ευρώ, μια σημαντική αύξηση, μεταξύ άλλων και για τους Έλληνες διπλωμάτες.