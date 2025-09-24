Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επανέλθει για τα καλά - Βλέπουμε αναστροφή του «brain drain», περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν στη χώρα
Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας, τόνισε ο πρωθυπουργός - «Η χώρα βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και τώρα έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη» - «Έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά» τόνισε, μίλησε για άνθιση του τουρισμού
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό σε γεύμα που συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις προς τιμήν του.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία, καθώς και στο πολύ σημαντικό ζήτημα της επιστροφής των νέων Ελλήνων, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στο εξωτερικό.
Στην αρχή του χαιρετισμού του, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την ευκαιρία να μιλήσει σε ομογενείς, τονίζοντας ότι είναι «προνόμιο να μπορώ να παρευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία έχει γίνει παράδοση». Αναφερόμενος στα «άλματα» προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, τόνισε ότι «η Αθήνα τώρα ανθίζει».
Επιπλέον, αναφέρθηκε σε εκδήλωση της Wall Street Journal, στην οποία συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας, και η συζήτηση είχε τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;». Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε, γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».
«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα αυτό καθιστά τη δουλειά μου ευκολότερη, καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μιας χώρας που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και τώρα έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, ενώ η Ελλάδα με 10%. Σήμερα, το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το θετικό αντίκτυπο της καλής δημοσιονομικής πολιτικής» συμπλήρωσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία μεγαλώνει με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την ευρωζώνη και προσελκύει συνεχώς άμεσες επενδύσεις, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 30 δισ. στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ο τουρισμός ανθίζει. «Έχουμε καλωσορίσει και θα καλωσορίσουμε περίπου 36.000.000 ανθρώπους και θα είναι ακόμη μία χρονιά που θα σημειώσουμε ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά.
«Έχουμε ανοίξει την αμερικανική αγορά, έχουμε πάνω από 100 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Αθηνών, αλλά αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τις ΑΠΕ, με τα logistics, με τις υπηρεσίες, η Ελλάδα γίνεται ένας πόλος για την περιοχή» συμπλήρωσε.
Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία των μη κερδοσκοπικών-ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ένας «εκπαιδευτικός πόλος», που θα προσελκύσει ξένους φοιτητές. «Ταυτόχρονα, τα δημόσια μας πανεπιστήμια ανοίγονται προς το εξωτερικό και ειδικά προς τις ΗΠΑ, μέσω καταπληκτικών εταιρικών σχέσεων που προσφέρουν ευκαιρίες στη νεολαία μας» προσέθεσε.
«Βλέπουμε αναστροφή του brain drain»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρθηκε και στην επιστροφή των Ελλήνων από το εξωτερικό. «Βλέπουμε την ανάδυση του τομέα της τεχνολογίας με πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν σε τεχνολογίες αιχμής, φέρνοντας Έλληνες πίσω από το εξωτερικό. Έρχονται Έλληνες από τις ΗΠΑ, που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία αναστροφή σε σχέση με αυτό που ονομάζαμε "brain drain". Περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, παρά το αντίστροφο. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει υπερήφανους, γιατί γνωρίζω ότι για κάθε Έλληνα που ζει στις ΗΠΑ και λαμβάνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολη απόφαση. Είναι μία πεποίθηση για τη χώρα, ότι πιστεύουν στη δυναμική της χώρας» υπογράμμισε.
«Να γνωστοποιήσω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει χώρα για πρώτη φόρα εδώ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου. Στις 7 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εργασίας θα έρθει με 50 κορυφαίους εργοδότες μας για να κάνει μία ανοιχτή εκδήλωση και να προσεγγίσει ενεργά ταλέντα στις ΗΠΑ. Το έχουμε κάνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένας ωραίος τρόπος μέσω των συνεδρίων εργασίας να προσεγγίσουμε κόσμο που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα» προσέθεσε.
«Αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων η εμπιστοσύνη από Chevron και Exxon Mobil»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «αυτή η ιστορία επιτυχίας δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνική οικονομία», αλλά «έχει να κάνει και με τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε μία περιοχή με εντάσεις, όπως αυτή της ανατολικής Μεσογείου». Αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τόνισε πως βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας. «Το τελευταίο έτος έχουμε δει μία εμβάθυνση της συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, στην άμυνα, στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση» ανέφερε.
Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο οποίος «δήλωσε εντυπωσιασμένος με το βαθμό συνεργασίας» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Chevron και στην Exxon Mobil που έχουν καταθέσει προσφορές για έρευνες νοτίως της Κρήτης. Τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη» από τους αμερικανικούς κολοσσούς είναι και μια αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».
Αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων στην άμυνα, η οποία και συνεχίζεται. «Δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας στην άμυνα» είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε αναβαθμίσει τις δυνατότητές μας. Αγοράζουμε F-35, παραλαμβάνουμε γαλλικές φρεγάτες, αναβαθμίζουμε τα F-16» είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.
Ολοκληρώνοντας, μίλησε για την πολύ ισχυρή ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη στηρίζει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25 εκατ. ευρώ, μια σημαντική αύξηση, μεταξύ άλλων και για τους Έλληνες διπλωμάτες.
