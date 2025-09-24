Επίσκεψη Μηταράκη στη Βιέννη ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Αυστρίας
Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής Οικονομικής Αστυνομίας της Αυστρίας είχε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας
Την Βιέννη επισκέφθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Αυστρίας της Βουλής των Ελλήνων.
Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενίσχυση των διμερών κοινοβουλευτικών σχέσεων και η ανταλλαγή απόψεων με θεσμικούς παράγοντες της Αυστρίας.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης επισκέφθηκε με μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας την Ολομέλεια του Αυστριακού Κοινοβουλίου, ενώ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Dr. Walter Rosenkranz, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας των δύο Κοινοβουλίων και η σημασία του διαλόγου για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων.
Ο κ. Μηταράκης πραγματοποίησε ακόμα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, κ. Gerhard Karner, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς και τις δυνατότητες κοινής δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, κ. Wilfried Lehner.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση των δύο ομάδων με τον Επικεφαλής της Αυστριακής Ομάδας Φιλίας Dr. Hubert Fuchs. Στην Ελληνική αποστολή συμμετέχουν οι βουλευτές Λευκάδας και Γρεβενών κκ. Αθανάσιος Καββαδάς και Αθανάσιος Σταυρόπουλος.
