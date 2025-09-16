Κυριάκος Μητσοτάκη: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο στο Μέγαρο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκη: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο στο Μέγαρο Μαξίμου

Υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία

Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

 Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεσή τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

