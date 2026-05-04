Πίεση Μητσοτάκη για ενεργοποίηση του Άρθρου 42 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο, τι συζήτησε με τον επίτροπο Άμυνας της ΕΕ
Συνέχεια στο πρέσινγκ προς την ΕΕ, για σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία άμεσης αντίδρασης, τόσο για την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7, όσο τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση του με τον επίτροπο Άμυνας της ΕΕ. ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά:
«Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανάγκη να συζητάμε δημόσια για το Άρθρο 42, παράγραφος 7. Προσβλέπουμε ιδιαίτερα στο να καταστεί αυτό το Άρθρο επιχειρησιακά λειτουργικό, ώστε να ενισχυθεί η αμυντική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ, σε περίπτωση που ανακύψει εκ νέου ανάγκη να υποστηριχθεί ένα κράτος μέλος που δέχεται επίθεση».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε σε πρώτο πλάνο μάλιστα την πρόσφατη στήριξη προς την Κύπρο, σημειώνοντας ότι: «Αποδείξαμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην Κύπρο […] σε ad hoc βάση και χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίηση του Άρθρου». Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε με σαφήνεια τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα: «Πιστεύω ακράδαντα ότι για ορισμένους τομείς που θεωρούμε απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος». Και πρόσθεσε: «Η άμυνα αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και πρέπει να υποστηριχθεί […] μέσω κάποιου είδους κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού».
Από την πλευρά του, ο Andrius Kubilius συμφώνησε με τη σημασία της θεσμικής διάστασης της άμυνας, τονίζοντας: «Το Άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι πραγματικά κρίσιμο […] πέραν της υλικής ετοιμότητας, το ζήτημα είναι η θεσμική αμυντική ετοιμότητα».
Επισήμανε επίσης την ανάγκη για πρακτικά εργαλεία εφαρμογής: «Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να εκπονήσουμε ένα εγχειρίδιο […] για να βοηθήσουμε όλα τα θεσμικά όργανα να κατανοήσουν τι πρέπει να γίνει».
