Γεραπετρίτης για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Όποιος θεωρεί ότι με επιθέσεις μπορεί να υπονομεύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα του, θα μας βρει απέναντι