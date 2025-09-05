Λιβάνιος: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα εγκριθεί ο προγραμματισμός των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο

Από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα προκύψουν οι εγκρίσεις που αφορούν το σύνολο του δημόσιου τομέα, από την υγεία, την παιδεία, τα σώματα ασφαλείας, τις στρατιωτικές σχολές, και την αυτοδιοίκηση