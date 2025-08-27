Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ μετά τους χαρακτηρισμούς του Νίκου Ανδρουλάκη για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο - «Δεν θα δεχθούμε μαθήματα πολιτικού λόγου» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης
Με γαϊτανάκι ανακοινώσεων συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ, μετά τους χαρακτηρισμούς «ψεύτης» και «συκοφάντης» που απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που του ζήτησε να αποσύρει τους προσβλητικούς προς το πρόσωπό του χαρακτηρισμούς.
Ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε με σκληρή γλώσσα στην κόντρα, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις» «Θα αρκούσε ένα απλό “συγγνώμη, λάθος”. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό», τόνισε.
Εγκαλώντας τον κ. Ανδρουλάκη αλλά και το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους», ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς».
«Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για «χαμένα βαγόνια» και ο ίδιος ο πρόεδρός του για “ενορχηστρωτές της συγκάλυψης”, δεν πρόκειται να δεχθούμε», ανέφερε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:
Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, ως συνήθως. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς.
Ακόμα χειρότερα, ο κ. Ανδρουλάκης αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ορθή δήλωσή μου, η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με όσα μου καταλόγισε. Θα αρκούσε ένα απλό «συγγνώμη, λάθος». Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό.
Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για «χαμένα βαγόνια» και ο ίδιος ο πρόεδρός του για «ενορχηστρωτές της συγκάλυψης», δεν πρόκειται να δεχθούμε.
Προσωπικά θα συνεχίσω να αντιπαρατίθεμαι με πολιτικούς όρους, λέγοντας άβολες αλήθειες. Ως προς την κατηγορία περί χαρακτηρισμών, τους καλώ να κάνουν μια αναδρομή στις ανακοινώσεις τους για να διαπιστώσουν ότι είναι αποκλειστικά δική τους πρακτική.
ΠΑΣΟΚ: Πριν κουνήσει το δάχτυλο θα έπρεπε να ενημερωθεί για το πώς μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά του
Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου, να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου
