Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου, να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου

Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ.Βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ.Υ. Γ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χρησιμοποιεί κατ' εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού. Εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;» ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.Είχε προηγηθεί το σχόλιο του κ. Μαρινάκη για τα όσα ανέφερε εις βάρος του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κάλεσε να αποσύρει τους χαρακτηρισμούς που του προσέδωσε.«Αξιότιμε κύριε Ανδρουλάκη, Πριν από λίγη ώρα, σε τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε, αναφερόμενος σε μένα: "Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία".»Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν έκανε ποτέ τέτοια αναφορά, παραθέτοντας αυτολεξεί τη δήλωσή του από ραδιοφωνική συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει "παρών" για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».Μάλιστα «για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία», ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής του.Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ότι «ενώσατε δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ». Όπως διευκρίνισε: «Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε – αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν "παρών" για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν».Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης είχε καλέσει τον κ. Ανδρουλάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του και να αποσύρει τους χαρακτηρισμούς, θέτοντας τρία πιθανά ενδεχόμενα: «Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους».