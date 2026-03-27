Ξεκινά το τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Το δύσκολο στοίχημα για να σπάσει η «ακούνητη βελόνα»
Στη σκιά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, των εσωκομματικών συγκρούσεων και των χαμηλών επιδόσεων στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να εκπέμψει μήνυμα συσπείρωσης - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Πρεμιέρα Συνεδρίου κάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, με φόντο την πολύμηνη ένταση από τις συγκρούσεις στο εσωτερικό για την «ακούνητη βελόνα», την πρόσφατη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και την στρατηγική επανεκκίνησης προς τις εκλογές.
Μπορεί οι εσωκομματικοί συσχετισμοί να ευνοούν την προεδρική πλευρά, αλλά το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση του αποτυπώματός του στην κοινωνία συναντά πολλές δυσκολίες και κάθε άλλο παρά προσεγγίζει τον διακηρυγμένο στόχο για «νίκη έστω και με μία ψήφο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Είναι και η βασική αιτία των συγκρούσεων που εξελίσσονται, παρότι οι «συμβιβαστικές λύσεις» αξιοποιούνται ως μέσο «καταλλαγής» τουλάχιστον για το χώρο και τον χρόνο του 4ου Συνεδρίου στο Τάε Κβον Ντο.
Το «ψήφισμα» του Χάρη Δούκα για ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ενσωματώνεται τελικά στο κείμενο της πολιτικής απόφασης και τελικά θα εγκριθεί από το Συνέδριο.
Προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο, συγκρουσιακό κλίμα στη διαδρομή Χαριλάου Τρικούπη-πλατεία Κοτζιά, ωστόσο μέσω της διατύπωσης του Κώστα Σκανδαλίδη και της συνάντησης με τον κ. Δούκα την 25η Μαρτίου, το άρθρο13 με το «όχι» στη ΝΔ μετεκλογικά εκτιμάται ότι θα γίνει «νόμος» του ΠΑΣΟΚ, αφού θα ψηφιστεί ομόφωνα από το Συνέδριο. Άλλωστε και άλλα κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, η Μιλένα Αποστολάκη αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου με τη δική της οπτική συμφωνούν ότι πρέπει να κλείσουν οι «χαραμάδες» της κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε οι πολίτες να λάβουν ένα καθαρό μήνυμα από το ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές.
Το Συνέδριο ξεκινά σήμερα με την ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επενδύει στο κλίμα ενότητας για τη μάχη των εθνικών εκλογών και ως εκ τούτου θα επιχειρήσει να κλείσει τον κύκλο των συγκρούσεων, απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα συμπόρευσης, εντός και εκτός κόμματος, προς τις «άλλες προοδευτικές δυνάμεις», στη λογική συγκρότησης την «επόμενη μέρα» μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με κορμό το ΠΑΣΟΚ.
Το ερώτημα είναι αν η εκπομπή «εξωστρέφειας», με αφετηρία το Συνέδριο, καταφέρει να σπάσει και τον κύκλο της «ακούνητης βελόνας» μέσα στους επόμενους καθοριστικής σημασίας μήνες σε μια επί της ουσίας προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι ηγεσία και στελέχη σε κάτι που συμφωνούν είναι ότι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες των συλλογικών δράσεων προς τις κάλπες των εθνικών εκλογών- είναι κοινό μυστικό άλλωστε ότι τα κορυφαία στελέχη δεν θέλουν να τους χρεώσουν κινήσεις υπονόμευσης την ώρα της μάχης.
Ούτε ο κ. Ανδρουλάκης έχει λόγο να κινηθεί στον δρόμο των απειλών περί διαγραφών, κάτι που θα προκαλέσει ένα νέο γύρο έντασης και συγκρούσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί χωρίς εσωκομματικές αντιπαραθέσεις για τα «επίδικα», λιγότερο για τα καταστατικά, περισσότερο για τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα.
Το μόνο (από τα καταστατικά) που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις είναι η πρόταση για διεξαγωγή Συνεδρίου πριν από τη διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας, αφού μέχρι τώρα προηγούνταν οι κάλπες για την ανάδειξη αρχηγού και μετά το Συνέδριο εξέλεγε τη νέα ηγετική ομάδα.
Ένα τεστ για τη συγκρότηση ηγετικής ομάδας θα είναι αναπόδραστα και αυτό στις κάλπες της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα αναμετρηθούν αρκετά στελέχη της προεδρικής πλευράς, που δεν είναι βουλευτές και άρα χρειάζονται «σταυρό» για την εκλογή τους- στην ίδια κατηγορία είναι και ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη. Από τους προεδρικούς μάχη για τις πρώτες σειρές στη νέα Κεντρική Επιτροπή θα δώσουν ο Κώστας Τσουκαλάς, Λευτέρης Καρχιμάκης, Νίκος Μήλης, Θανάσης Γλαβίνας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη και άλλοι στενοί συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, ενώ και η Άννα Διαμαντοπούλου αναμένει την στήριξη των προεδρικών για να εκλεγεί ψηλά.
Ο Χάρης Δούκας δεν αποκλείεται να έχει την στήριξη στελεχών και από την πλευρά Γερουλάνου και Κατρίνη, ενώ στη μάχη μπαίνει το έμπειρο στέλεχος και στενός συναργάτης του, Χρήστος Πρωτόπαπας. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα επιχειρήσει να κάνει μια ισχυρή εμφάνιση με την εκλογή αρκετών στελεχών του κλίματός του ανά την Ελλάδα, όπως είναι η Τόνια Αντωνίου και ο Παντελής Καμάς. Η πλευρά Γερουλάνου στοχεύει επίσης στην εκλογή στενών συνεργατών του, όπως είναι ο Κώστας Πανταζής, ο Αργύρης Αργυριάδης και η Έφη Χαλάτση.
Στις εικόνες Συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται και η επιχείρηση διεύρυνσης- πρόεδρος του Συνεδρίου θα έιναι ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στα τραπέζια διαλόγου που θα στηθούν αύριο, δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, θέση στα πάνελ θα πάρουν μεταξύ άλλων ο Νικόλας Φαραντούρης και η Αθηνά Λινού, ενώ δεν αποκλείονται και οι εμφανίσεις-εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής στο χώρο του Συνεδρίου.
Ο Νικόλας Φαραντούρης βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στο ΠΑΣΟΚ.
Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω υποψίας ότι οδεύει στο επικείμενο κόμμα Καρυστιανού! Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Φαραντούρης συνομιλεί με το ΠΑΣΟΚ καθώς πρόσφατα είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστα Τσουκαλά, πυροδοτώντας σενάρια για ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιχειρεί.
Μιλώντας χθες στο Action24, ο κ. Φαραντούρης μίλησε πολύ θετικά για το ΠΑΣΟΚ:
«Απεδέχθην μια τιμητική πρόσκληση, δεν συνηθίζω να πηγαίνω πουθενά απρόσκλητος. Πηγαίνω με χαρά, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας συγκροτημένος πολιτικός πόλος και μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο συσπείρωσης της δημοκρατικής παράταξης» είπε. Διευκρίνισε πάντως: «Δεν πηγαίνω στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να εκμαιεύσω κάποια θέση στα ψηφοδέλτια ή για μεταγραφή. Προηγούνται συγκλίσεις στο πεδίο, σε θέματα αρχής, να δούμε αν ταιριάζουν τα χνώτα μας κι όλα έπονται».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhcxyirbl65t)
Στο ερώτημα εάν θα ενταχθεί στην σοσιαλιστική ευρωομάδα απάντησε: «Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε».
Ο Ν. Φαραντούρης υποστήριξε ότι στον κόσμο με τον οποίο συνομιλεί υπάρχει αγωνία για μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα - χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει. «Στον ορίζοντα και στο τρέχον πολιτικό περιβάλλον δε βλέπω αυτή τη στιγμή μια στιβαρή συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση που να δημιουργήσει ελπίδα ότι μπορεί να συσπειρώσει τον προοδευτική παράταξη» είπε.
Με τις ομιλίες των δύο πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου θα αρχίσει ο «χορός» των κορυφαίων αύριο το πρωί, τη δεύτερη ημέρα του 3ου Συνεδρίου στο Τάε Κβον Ντο.
Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου έχει προγραμματιστεί να μιλήσει από το βήμα του Συνεδρίου στις 12.30, ενώ θα ακολουθήσει ο κ. Βενιζέλος με τη δική του τοποθέτηση περίπου στις 13.00 το μεσημέρι. Οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ θα ασκήσουν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και θα καταθέσουν τη δική τους οπτική, όσον αφορά στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις της συγκυρίας και στις στοχεύσεις του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές.
Κορυφαία στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, άλλα στελέχη και βουλευτές θα πάρουν το λόγο και όπως αναμένεται θα αναφερθούν στα επίμαχα θέματα του Συνεδρίου, που είναι η στρατηγική και λειτουργία του κόμματος προς τις εκλογές, οι μετεκλογικές συνεργασίες κα.
Την Εθνική Στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα περιγράψει ο Δημήτρης Μάντζος, βασικές πτυχές του Προγράμματος θα αναδείξει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Ηρακλής Δρούλιας θα μιλήσει για τις προτεινόμενες αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη.
Στα τραπέζια διαλόγου του Σαββάτου θα πάρουν μέρος στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της διεύρυνσης, ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, η βουλευτής Αθηνά Λινού, ο Ηλίας Μόσιαλος, πρώην υπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου κα.
12:00-18:00 Διαπίστευση συνέδρων
18:00 Έναρξη συνεδρίου
- Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ
-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
- Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,
- Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών
- Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων
- Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια
Σάββατο 28/03
09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια
10:30 – 11:00: Εισηγήσεις
• Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.
12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ
13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ
Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις
*Αίθουσα Προθερμαντηρίου
11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση
Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής
• Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ
• Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
• Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
• Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών
14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια
Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής
Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας
• Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College
• Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης
• Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.
• Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
• Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής
• Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.
*Αίθουσα 15
10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα
Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού
• Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο
• Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
• Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού
12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain
Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Παρεμβάσεις:
• Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού
• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
• Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας
Ενότητα 1η:
• Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής
• Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)
• Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης
Ενότητα 2η:
• Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ
• Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)
• Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece
• Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές
Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός
• Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος
• Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
• Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας
16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση
Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Παρεμβάσεις:
• Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
• Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής
• Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
• Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)
• Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας
Κυριακή 29/03
Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια
Κλείσιμο εργασιών
Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 - 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων
