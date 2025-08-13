Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών, πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν
Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών, πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν
Σημείωσε ότι η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές εκ των οποίων οι 935.000 είναι εθελοντές
Η Σοφία Βούλτεψη πήρε θέση για τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και ώρες στην Ελλάδα λέγοντας ότι πιστεύει πως πρέπει να δοθεί μάχη για να αυξηθούν οι εθελοντές πυροσβέστες.
«Πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά τους νόμους που κατά καιρούς έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι», σημείωσε μιλώντας στο Mega.
Σε απάντηση σε σχόλιο δημοσιογράφου, η οποία είπε πως δεν προσλήφθηκαν οι εποχικοί πυροσβέστες, η Σοφία Βούλτεψη είπε το εξής: «Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια ηλικίας. Προσλήφθηκαν, αλλά απλώς δεν προσλήφθηκαν οι ίδιοι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη τη δουλειά τους, μπήκανε κάποια θέματα ηλικίας».
«Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, μόνο 2.500 είναι μόνιμοι», εξήγησε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω πια όπως είναι η κατάσταση ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε για τη στολή, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθούν. Βλέπουμε όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».
Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται σε εθελοντές, η κ. Βούλτεψη ανταπάντησε δίνοντας ως παράδειγμα την Αμερική.
«Στηρίζεται, στην Αμερική το 75% είναι εθελοντές» κατέληξε.
