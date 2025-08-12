Μηταράκης για τη φωτιά στη Χίο: Δίνουμε τη μάχη στην Αμανή, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη
Μηταράκης για τη φωτιά στη Χίο: Δίνουμε τη μάχη στην Αμανή, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη
«Έχουν ζητηθεί και έρχονται επιπλέον ενισχύσεις» ανέφερε ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας
Ανάρτηση για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Χίο έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.
Σε αυτήν, ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και σημειώνει πως έχουν ζητηθεί επιπλέον ενισχύσεις.
«Δίνουμε τη μάχη στην Αμανή. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Έχουν ζητηθεί και έρχονται επιπλέον ενισχύσεις» γράφει ο κ. Μηταράκης.
