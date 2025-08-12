Μηταράκης για τη φωτιά στη Χίο: Δίνουμε τη μάχη στην Αμανή, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη

Ανάρτηση για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στηέκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας,Σε αυτήν, ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και σημειώνει πως έχουν ζητηθεί επιπλέον ενισχύσεις.«Δίνουμε τη μάχη στην Αμανή. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Έχουν ζητηθεί και έρχονται επιπλέον ενισχύσεις» γράφει ο κ. Μηταράκης.