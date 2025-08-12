«Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει 10 χρόνια ζωής» και «Παναγία Θεοτόκε» Οι αναρτήσεις της Κίμπερλι πριν έλθει στην Αθήνα
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναρτήσεις

«Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει 10 χρόνια ζωής» και «Παναγία Θεοτόκε» Οι αναρτήσεις της Κίμπερλι πριν έλθει στην Αθήνα

Διπλό μήνυμα από τον νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ με ύμνους για το Ελληνικά καλοκαίρια και την Γιορτή της Παναγίας

«Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει 10 χρόνια ζωής» και «Παναγία Θεοτόκε» Οι αναρτήσεις της Κίμπερλι πριν έλθει στην Αθήνα
Δύο αναρτήσεις με «άρωμα» Ελλάδας έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ορισμένη ως επόμενη πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η πρώτη είναι μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό με το μήνυμα ότι «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια». Φαίνεται ένα νησί με λευκά σπίτια και μια εκκλησία.

«Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει 10 χρόνια ζωής» και «Παναγία Θεοτόκε» Οι αναρτήσεις της Κίμπερλι πριν έλθει στην Αθήνα


Η δεύτερη ανάρτηση, επίσης μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό, εικονίζει αναμμένα κεριά σε μια παλιά, πέτρινη εκκλησία και μια εικόνα της Παναγίας βρεφοκρατούσας, ενώ ψάλλεται ο ύμνος προς την «Παναγία Θεοτόκε»

«Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει 10 χρόνια ζωής» και «Παναγία Θεοτόκε» Οι αναρτήσεις της Κίμπερλι πριν έλθει στην Αθήνα


Η έγκριση του διορισμού της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα είναι σε εκκρεμότητα στη Γερουσία, όπως είναι και ο διορισμός δεκάδων άλλων αξιωματούχων που προτάθηκαν από την Ντόναλντ Τραμπ. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο για να ακολουθήσει η εγκατάστασή της στην Ελλάδα.


Ειδήσεις σήμερα:

Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού

Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
