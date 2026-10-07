Τελικά θα έχουμε βενζίνη και diesel αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Τελικά θα έχουμε βενζίνη και diesel αυτοκίνητα;

Γερμανία και Γαλλία φαίνεται πως συμφωνούν σε μια πολύ μεγαλύτερη χαλάρωση των στόχων CO₂ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούσε να κρατήσει βενζινοκίνητα και diesel αυτοκίνητα στην αγορά για πολλά χρόνια μετά το 2035.

Τελικά θα έχουμε βενζίνη και diesel αυτοκίνητα;
UPD:

Η συζήτηση για το λεγόμενο «τέλος των θερμικών κινητήρων» στην Ευρώπη παίρνει νέα τροπή, καθώς Βερολίνο και Παρίσι φέρονται να έχουν καταλήξει στις βασικές γραμμές μιας κοινής πρότασης που πηγαίνει σημαντικά πιο μακριά από όσα έχει ήδη εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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UPD:
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