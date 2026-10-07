Τελικά θα έχουμε βενζίνη και diesel αυτοκίνητα;

Η συζήτηση για το λεγόμενο «τέλος των θερμικών κινητήρων» στην Ευρώπη παίρνει νέα τροπή, καθώς Βερολίνο και Παρίσι φέρονται να έχουν καταλήξει στις βασικές γραμμές μιας κοινής πρότασης που πηγαίνει σημαντικά πιο μακριά από όσα έχει ήδη εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δείτε εδώ.