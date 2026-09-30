Ήρθαν στην Ελλάδα τα Leapmotor B03X και B05 - Δείτε τιμές

Η γκάμα της Leapmotor μεγαλώνει, και πλέον στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα τα B03X και B05, με την εταιρεία να ανακοινώνει τις τιμές των μοντέλων.