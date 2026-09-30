Ήρθαν στην Ελλάδα τα Leapmotor B03X και B05 - Δείτε τιμές
Ήρθαν στην Ελλάδα τα Leapmotor B03X και B05 - Δείτε τιμές
Η γκάμα της Leapmotor μεγαλώνει, και πλέον στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα τα B03X και B05, με την εταιρεία να ανακοινώνει τις τιμές των μοντέλων.
Η Leapmotor παρουσίασε επίσημα τα B03X και B05 στην Ελλάδα, επεκτείνοντας έτσι την γκάμα των μοντέλων της, καλύπτοντας δύο κομβικές θέσεις στην ελληνική αγορά.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα