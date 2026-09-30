Ήρθαν στην Ελλάδα τα Leapmotor B03X και B05 - Δείτε τιμές
NEWSAUTO.GR

Ήρθαν στην Ελλάδα τα Leapmotor B03X και B05 - Δείτε τιμές

Η γκάμα της Leapmotor μεγαλώνει, και πλέον στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα τα B03X και B05, με την εταιρεία να ανακοινώνει τις τιμές των μοντέλων.

Ήρθαν στην Ελλάδα τα Leapmotor B03X και B05 - Δείτε τιμές
Η Leapmotor παρουσίασε επίσημα τα B03X και B05 στην Ελλάδα, επεκτείνοντας έτσι την γκάμα των μοντέλων της, καλύπτοντας δύο κομβικές θέσεις στην ελληνική αγορά.

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