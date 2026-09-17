Δείτε τις τιμές των καυσίμων γύρω σας και βρείτε το φθηνότερο πρατήριο
NEWSAUTO.GR
Καύσιμα Τιμές καυσίμων Πετρέλαιο κίνησης

Δείτε τις τιμές των καυσίμων γύρω σας και βρείτε το φθηνότερο πρατήριο

Με τις τιμές της βενζίνης και του diesel να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ακόμη και μέσα στην ίδια περιοχή, το newsauto.gr δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βλέπει καθημερινά τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια που βρίσκονται γύρω του, να τις συγκρίνει και να επιλέγει εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο.

Δείτε τις τιμές των καυσίμων γύρω σας και βρείτε το φθηνότερο πρατήριο
UPD:

Η υπηρεσία λειτουργεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με το newsauto.gr να είναι το πρώτο ελληνικό automotive site που συνεργάστηκε με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μεταφέροντας στους οδηγούς τις πραγματικές τιμές καυσίμων ανά περιοχή.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Μπαίνοντας καθημερινά από το κινητό σας στο newsauto.gr και επιτρέποντας την πρόσβαση στην τοποθεσία σας, μπορείτε να δείτε στον χάρτη τα πρατήρια που βρίσκονται κοντά σας και τις διαθέσιμες τιμές τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Η υπηρεσία λειτουργεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με το newsauto.gr να είναι το πρώτο ελληνικό automotive site που συνεργάστηκε με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μεταφέροντας στους οδηγούς τις πραγματικές τιμές καυσίμων ανά περιοχή.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Μπαίνοντας καθημερινά από το κινητό σας στο newsauto.gr και επιτρέποντας την πρόσβαση στην τοποθεσία σας, μπορείτε να δείτε στον χάρτη τα πρατήρια που βρίσκονται κοντά σας και τις διαθέσιμες τιμές τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ



UPD:
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