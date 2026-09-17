Δείτε τις τιμές των καυσίμων γύρω σας και βρείτε το φθηνότερο πρατήριο

Η υπηρεσία λειτουργεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με το newsauto.gr να είναι το πρώτο ελληνικό automotive site που συνεργάστηκε με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μεταφέροντας στους οδηγούς τις πραγματικές τιμές καυσίμων ανά περιοχή.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Μπαίνοντας καθημερινά από το κινητό σας στο newsauto.gr και επιτρέποντας την πρόσβαση στην τοποθεσία σας, μπορείτε να δείτε στον χάρτη τα πρατήρια που βρίσκονται κοντά σας και τις διαθέσιμες τιμές τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ



Η υπηρεσία λειτουργεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με το newsauto.gr να είναι το πρώτο ελληνικό automotive site που συνεργάστηκε με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μεταφέροντας στους οδηγούς τις πραγματικές τιμές καυσίμων ανά περιοχή.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Μπαίνοντας καθημερινά από το κινητό σας στο newsauto.gr και επιτρέποντας την πρόσβαση στην τοποθεσία σας, μπορείτε να δείτε στον χάρτη τα πρατήρια που βρίσκονται κοντά σας και τις διαθέσιμες τιμές τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ







