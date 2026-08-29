Οριστικό: Έρχονται μεγάλα κίνητρα για καινούριο αυτοκίνητο, αλλά και βαριά χαράτσια για τα παλιά

Η λογική είναι γνωστή και έχει εφαρμοστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Αρχικά δίνονται οικονομικά κίνητρα ώστε οι πολίτες να μπορούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο. Στη συνέχεια εμφανίζονται οι περιορισμοί, οι υψηλότεροι φόροι, τα περιβαλλοντικά τέλη, οι αυστηρότεροι τεχνικοί έλεγχοι και οι ζώνες στις οποίες τα παλαιά οχήματα είτε δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν είτε μπορούν να εισέλθουν μόνο πληρώνοντας.





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