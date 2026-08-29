Οριστικό: Έρχονται μεγάλα κίνητρα για καινούριο αυτοκίνητο, αλλά και βαριά χαράτσια για τα παλιά
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Οριστικό: Έρχονται μεγάλα κίνητρα για καινούριο αυτοκίνητο, αλλά και βαριά χαράτσια για τα παλιά

Η Ευρώπη προσφέρει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και προγράμματα απόσυρσης για την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων. Τώρα, όμως, περνά σταδιακά στη δεύτερη και σαφώς πιο δύσκολη φάση της πολιτικής της: στα αντικίνητρα για τη διατήρηση και τη χρήση των παλαιότερων, περισσότερο ρυπογόνων οχημάτων.

Οριστικό: Έρχονται μεγάλα κίνητρα για καινούριο αυτοκίνητο, αλλά και βαριά χαράτσια για τα παλιά
UPD:

Η λογική είναι γνωστή και έχει εφαρμοστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Αρχικά δίνονται οικονομικά κίνητρα ώστε οι πολίτες να μπορούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο. Στη συνέχεια εμφανίζονται οι περιορισμοί, οι υψηλότεροι φόροι, τα περιβαλλοντικά τέλη, οι αυστηρότεροι τεχνικοί έλεγχοι και οι ζώνες στις οποίες τα παλαιά οχήματα είτε δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν είτε μπορούν να εισέλθουν μόνο πληρώνοντας.


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