6+1 tips για καλοκαιρινές διακοπές με μοτοσικλέτα
6+1 tips για καλοκαιρινές διακοπές με μοτοσικλέτα
Οι καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται προ των πυλών και θα πρέπει να ετοιμαστούμε κατάλληλα για να τις απολαύσουμε με τη μοτοσικλέτα μας.
Δυσκολεύεστε να ξεκινήσετε την ημέρα, δυσανασχετείτε έντονα με την κίνηση στους δρόμους, βαριέστε αφόρητα στη δουλειά προσπαθώντας μάταια να μην το δείξετε, δεν θέλετε να μιλάτε σε άνθρωπο, είστε συνέχεια αφηρημένοι.
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