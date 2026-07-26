6+1 tips για καλοκαιρινές διακοπές με μοτοσικλέτα

Δυσκολεύεστε να ξεκινήσετε την ημέρα, δυσανασχετείτε έντονα με την κίνηση στους δρόμους, βαριέστε αφόρητα στη δουλειά προσπαθώντας μάταια να μην το δείξετε, δεν θέλετε να μιλάτε σε άνθρωπο, είστε συνέχεια αφηρημένοι.