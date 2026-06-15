Ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών είναι γεγονός

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις ο Ίλον Μασκ φέρεται να έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με προσωπική περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, εξέλιξη που αποδίδεται στην εκρηκτική άνοδο της αποτίμησης της SpaceX.