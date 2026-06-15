Ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών είναι γεγονός
Ο πλουσιότερος άνθρωπος όλων των εποχών είναι γεγονός
Ο Ίλον Μασκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο και το οφείλει στο διαστημικό πρόγραμμα SpaceX.
UPD:
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις ο Ίλον Μασκ φέρεται να έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με προσωπική περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, εξέλιξη που αποδίδεται στην εκρηκτική άνοδο της αποτίμησης της SpaceX.
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