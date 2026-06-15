Οι Κινέζοι τα βάζουν και με τη Ferrari - Δείτε τι ετοίμασαν
Οι Κινέζοι τα βάζουν και με τη Ferrari - Δείτε τι ετοίμασαν
Οι δύο κινεζικοί κολοσσοί προχώρησαν σε κοινοπραξία για τη δημιουργία ενός καινούργιου SUV, του οποίου ο σχεδιαστής ισχυρίζονται πως έχει θητεύσει στο Μαρανέλο.
UPD:
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν κρύβει πλέον τις φιλοδοξίες της να ανταγωνιστεί ευθέως τα ευρωπαϊκά premium μοντέλα, τόσο σε τεχνολογία όσο και σε σχεδίαση.
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