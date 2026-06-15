Οι Κινέζοι τα βάζουν και με τη Ferrari - Δείτε τι ετοίμασαν

Οι δύο κινεζικοί κολοσσοί προχώρησαν σε κοινοπραξία για τη δημιουργία ενός καινούργιου SUV, του οποίου ο σχεδιαστής ισχυρίζονται πως έχει θητεύσει στο Μαρανέλο.