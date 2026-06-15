Ιδού η νέα λιμουζίνα του Πούτιν (+video)
Ιδού η νέα λιμουζίνα του Πούτιν (+video)
Η εταιρεία που παρέχει στον Βλαντιμίρ Πούτιν τη θωρακισμένη λιμουζίνα με την οποία μετακινείται αποκάλυψε το καινούργιο υπέρ πολυτελές μοντέλο της.
UPD:
Το νέο Senat 900 παρουσιάστηκε επίσημα από την Aurus ως μία υπερπολυτελής λιμουζίνα που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που άφησαν οι δυτικές μάρκες στη ρωσική αγορά μετά το 2022.
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UPD:
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