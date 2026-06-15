Lewis Hamilton: Τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1
NEWSAUTO.GR

Lewis Hamilton: Τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1

Όταν μιλάμε για την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το όνομα του Σερ Λιούις Χάμιλτον δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Lewis Hamilton: Τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1
Ο Βρετανός πιλότος, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία στις πίστες, έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τα όρια της ταχύτητας.

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