Lewis Hamilton: Τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1
Lewis Hamilton: Τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1
Όταν μιλάμε για την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το όνομα του Σερ Λιούις Χάμιλτον δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Ο Βρετανός πιλότος, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία στις πίστες, έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τα όρια της ταχύτητας.
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