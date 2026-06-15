Αποστολή newsauto: Οργώσαμε το Μαρόκο με το κορυφαίο «αγροτικό»

Από την άσφαλτο της Ταγγέρης μέχρι τα ορεινά περάσματα του Ριφ, το Volkswagen Amarok μας υπενθύμισε και στο Μαρόκο γιατί είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα pick-up της αγοράς συνδυάζοντας την άνεση ενός SUV με τις δυνατότητες ενός αυθεντικού 4×4.