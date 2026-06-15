Αποστολή newsauto: Οργώσαμε το Μαρόκο με το κορυφαίο «αγροτικό»
NEWSAUTO.GR

Αποστολή newsauto: Οργώσαμε το Μαρόκο με το κορυφαίο «αγροτικό»

Από την άσφαλτο της Ταγγέρης μέχρι τα ορεινά περάσματα του Ριφ, το Volkswagen Amarok μας υπενθύμισε και στο Μαρόκο γιατί είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα pick-up της αγοράς συνδυάζοντας την άνεση ενός SUV με τις δυνατότητες ενός αυθεντικού 4×4.

Αποστολή newsauto: Οργώσαμε το Μαρόκο με το κορυφαίο «αγροτικό»
UPD:
Υπάρχουν ταξίδια που γίνονται για να γνωρίσεις έναν τόπο και άλλα που γίνονται για να γνωρίσεις ένα αυτοκίνητο. Στην περίπτωση του άρτια οργανωμένου «Volkswagen Amarok Adventure Tour 2026» στο Μαρόκο, συνέβησαν και τα δύο ταυτόχρονα.

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UPD:
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