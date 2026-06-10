Ιδού το ανανεωμένο Mazda CX-30

Έχουν περάσει επτά χρόνια από την εμφάνιση του CX-30 στην γκάμα της Mazda και τα στελέχη της αποφάσισαν να το ανανεώσουν ξανά. Γράφουμε «ξανά» καθώς το έχουν αναβαθμίσει «σιωπηρά» από τότε.