Ιδού το ανανεωμένο Mazda CX-30
Ιδού το ανανεωμένο Mazda CX-30
H Mazda επικαιροποίησε το CX-30 δίνοντάς του περισσότερα στοιχεία που τονίζουν την εικόνα του και αναβάθμισε τον εξοπλισμό του.
Έχουν περάσει επτά χρόνια από την εμφάνιση του CX-30 στην γκάμα της Mazda και τα στελέχη της αποφάσισαν να το ανανεώσουν ξανά. Γράφουμε «ξανά» καθώς το έχουν αναβαθμίσει «σιωπηρά» από τότε.
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