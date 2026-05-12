Εκοψαν κλήση σε ηλεκτρικό για θόρυβο της εξάτμισης (video)

Ο Mike, γνωστός στο Instagram ως @distressed_media, οδηγούσε το Dodge Charger Daytona R/T EV του μέσα στο Stillwater της Μινεσότα, μια πόλη με ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις κατά της ηχορύπανσης. Βρισκόταν σε ομάδα οχημάτων, περίπου οκτώ αυτοκίνητα πίσω από το πρώτο, όταν το όχημα της ομάδας «ξεκίνησε δυνατά» από ένα φανάρι. Ο ίδιος έμεινε πίσω στο κόκκινο. Ένα περιπολικό της Πολιτειακής Αστυνομίας που βρισκόταν απέναντι δεν πρόλαβε να εντοπίσει το πραγματικό υπαίτιο όχημα, έκανε αναστροφή και ακολούθησε τον Mike, σταματώντας τον λίγο αργότερα.

Στο βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος και το οποίο έχει δει εκατομμύρια χρήστες, ακούγεται ο αστυνομικός να του εξηγεί ότι η εξάτμιση του αυτοκινήτου του «κάνει τρομερό θόρυβο» και διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Ο Mike απαντά ήρεμα ότι το αυτοκίνητό του είναι ηλεκτρικό και δεν έχει εξάτμιση. Ο αστυνομικός παρέμεινε ανένδοτος και του εξέδωσε τελικά τρεις κλήσεις: για υπερβολικό θόρυβο από εξάτμιση, για απουσία εμπρόσθιας πινακίδας κυκλοφορίας και για πρόκληση δημόσιας οχληρίας λόγω θορύβου. Το συνολικό πρόστιμο ανήλθε στα 950 δολάρια, περίπου 800 ευρώ...





