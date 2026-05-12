Με κόστος 200.000.000 ανα χιλιόμετρο είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμο (video)
Η νέα παραλιακή αρτηρία της νήσου Ρεϊνιόν, η Nouvelle Route du Littoral, δεν είναι απλώς ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι μια τεχνική απάντηση σε ένα γεωγραφικό πρόβλημα που για δεκαετίες καθόριζε την καθημερινότητα του γαλλικού νησιού στον Ινδικό Ωκεανό.

Με κόστος που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο, το έργο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες οδικές κατασκευές παγκοσμίως. Η συνολική διαδρομή έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρα και συνδέει την πρωτεύουσα Saint-Denis με το κεντρικό λιμάνι La Possession, ακολουθώντας σε μεγάλο μέρος της πορείας της μια χάραξη κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα. Η πλήρης ολοκλήρωση έχει πλέον μετατεθεί για το 2030, αν και το βασικό κεντρικό τμήμα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από το 2022.


