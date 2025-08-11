Δοκιμάζουμε το premium Jaecoo 7 SHS - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ζούμε σε πολύ ενδιαφέροντες και αναπάντεχους αυτοκινητικούς καιρούς. Και συμβαίνει εδώ και τώρα, ένα ζεστό μεσημέρι των αρχών του Αυγούστου, όταν αφήνεις στο πάρκινγκ των δημοσιογραφικών της Mercedes στην Θηβαϊδος μία κούκλα Ε 220 D (τι αυτοκινητάρα θεέ μου…) και φεύγεις από εκεί με ένα λευκό κινεζικό SUV.