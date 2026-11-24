Η Ελένη Ράντου μοιράστηκε μια φωτογραφία της μητέρας της στο πλευρό του πατέρα της, από το παρελθόν, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνη.

Τον Ιούνιο του 2025 η Ελένη Ράντου είχε βρεθεί καλεσμένη στο vidcast Γυναίκες του Marie Claire και μίλησε για τη μητέρα της, αλλά και για την παράσταση “Το πάρτυ της ζωής μου” που εμπνεύστηκε από την ίδια.

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