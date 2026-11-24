Η Ελένη Ράντου για την ασθένεια της μητέρας της: «Πρέπει να ταπεινωθείς. Να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να νικήσεις τον θάνατο»
Η Ελένη Ράντου για την ασθένεια της μητέρας της: «Πρέπει να ταπεινωθείς. Να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να νικήσεις τον θάνατο»
Αν έβλεπε την παράσταση, δεν ξέρω αν θα αναγνώριζε τον εαυτό της. Θα πίστευε ότι το αποτύπωμα που μου άφησε ήταν άλλο από αυτό που η ίδια είχε καταλάβει - Η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση τους στο vidcast Γυναίκες του Marie Claire.
UPD:
Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Ελένης Ράντου, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει το δυσάρεστο γεγονός μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.
UPD:
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