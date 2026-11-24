Για πολλές γυναίκες, η εφαρμογή της μάσκαρα αποτελεί σχεδόν ιεροτελεστία. Είναι το τελευταίο βήμα πριν βγουν από το σπίτι, εκείνο που δύσκολα παραλείπουν ακόμη και τις ημέρες που επιλέγουν να μη φορέσουν καθόλου μακιγιάζ. Και φυσικά, όταν μιλάμε για βλεφαρίδες, οι απαιτήσεις είναι συχνά υψηλές: τις θέλουμε μαύρες, πυκνές, μακριές, με έντονο όγκο, ακόμη και με την όψη που χαρίζουν οι ψεύτικες. Από τη δεκαετία του ’80, όμως, οι χρωματιστές βλεφαρίδες έχουν αρχίσει να διεκδικούν τη δική τους θέση στον κόσμο του μακιγιάζ, προσφέροντας μια πιο παιχνιδιάρικη εναλλακτική στο κλασικό eye look.