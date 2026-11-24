Η Κιάρα Μαστρογιάννι φόρεσε το Chanel παλτό της σαν βραδινό φόρεμα
Η Κιάρα Μαστρογιάννι φόρεσε το Chanel παλτό της σαν βραδινό φόρεμα
Στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Γαλλίδα ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο Chanel πανωφόρι με φτερά και μια ζώνη από το ίδιο τουίντ, χαλαρά δεμένη στη μέση.
Στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Γαλλίδα ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο Chanel πανωφόρι με φτερά και μια ζώνη από το ίδιο τουίντ, χαλαρά δεμένη στη μέση.
Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, η Chiara Mastroianni εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές ως τιμώμενη καλεσμένη της βραδιάς. Για την περίσταση επέστρεψε σε έναν οίκο που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το στυλ της, τη Chanel. Η επιλογή της ήταν ένα μακρύ παλτό-φόρεμα από μαύρο τουίντ, με φτερά που έδιναν κίνηση στην αυστηρή γραμμή του.
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