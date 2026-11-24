Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, η Chiara Mastroianni εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές ως τιμώμενη καλεσμένη της βραδιάς. Για την περίσταση επέστρεψε σε έναν οίκο που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το στυλ της, τη Chanel. Η επιλογή της ήταν ένα μακρύ παλτό-φόρεμα από μαύρο τουίντ, με φτερά που έδιναν κίνηση στην αυστηρή γραμμή του.



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