Ηανακοίνωση ότι ο Robert Pattinson θα είναι ο επόμενος James Bond έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η επιλογή του έρχεται σε αντίθεση με μια άτυπη αλλά διαχρονική παράδοση του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise.Ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς η ανάθεσή του στον εμβληματικό ρόλο φαίνεται να ανατρέπει έναν κανόνα που ακολουθούσε η παραγωγή των ταινιών επί 64 χρόνια.Ο ηθοποιός, που η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, στην ταινία «Harry Potter and the Goblet of Fire» και έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το «Twilight», το οποίο σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με τις τέσσερις ταινίες του, ανέλαβε το 2022 έναν ακόμη εμβληματικό ρόλο, αυτόν του Batman, στην ομώνυμη ταινία «The Batman». Μάλιστα, πρόκειται να επιστρέψει ως Σκοτεινός Ιππότης σε νέα κινηματογραφική παραγωγή, η οποία αναμένεται το 2028 και βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας.Έτσι, ο νέος James Bond είναι ταυτόχρονα και ο κινηματογραφικός Batman. Μια επιλογή που διαφοροποιείται από την παραδοσιακή προσέγγιση των υπευθύνων του franchise, οι οποίοι απέφευγαν να επιλέγουν ηθοποιούς με τόσο έντονη παρουσία και αναγνωρισιμότητα στο Χόλιγουντ.