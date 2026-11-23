Τα οκτώ skincare συστατικά που ξεχώρισαν το 2026 και θα συνεχίσουμε να συζητάμε τη νέα χρονιά
Τα οκτώ skincare συστατικά που ξεχώρισαν το 2026 και θα συνεχίσουμε να συζητάμε τη νέα χρονιά
Από το PDRN και τα εξωσώματα μέχρι τα πεπτίδια και την εκτοΐνη, οι beauty τάσεις που έφεραν στο προσκήνιο τη βιοτεχνολογία, το skin longevity και μια νέα φιλοσοφία στην περιποίηση της επιδερμίδας.
Το 2026 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά για το skincare, με νέα συστατικά, εξελιγμένες φόρμουλες και αρκετά beauty trends να τραβούν την προσοχή μας. PDRN, εξωσώματα, πεπτίδια και εκτοΐνη μπήκαν δυναμικά στη συζήτηση, ενώ όροι όπως skin longevity και regenerative skincare έγιναν όλο και πιο οικείοι. Η περιποίηση της επιδερμίδας απέκτησε πιο επιστημονικό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται όχι μόνο στη λάμψη και την ενυδάτωση, αλλά και στην υγεία του δέρματος σε βάθος χρόνου.
Κάποια συστατικά μάς συστήθηκαν για πρώτη φορά, ενώ άλλα επέστρεψαν με ανανεωμένο ενδιαφέρον. Συγκεντρώσαμε εκείνα που ξεχώρισαν περισσότερο μέσα στη χρονιά και αξίζουν μια θέση στο beauty λεξιλόγιό μας.
Κάποια συστατικά μάς συστήθηκαν για πρώτη φορά, ενώ άλλα επέστρεψαν με ανανεωμένο ενδιαφέρον. Συγκεντρώσαμε εκείνα που ξεχώρισαν περισσότερο μέσα στη χρονιά και αξίζουν μια θέση στο beauty λεξιλόγιό μας.
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