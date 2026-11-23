Ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές 2026, η Marion Cotillard φόρεσε τρία σύνολα Chanel μέσα σε δύο ημέρες. Από τη λιτή γραμμή του φορέματος της πρεμιέρας μέχρι τα πολύχρωμα φτερά της υψηλής ραπτικής, κάθε εμφάνιση ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του οίκου.



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