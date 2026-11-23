Η Μαριόν Κοτιγιάρ φόρεσε τρία διαφορετικά σύνολα Chanel σε δύο ημέρες στο Μαρακές
Η Μαριόν Κοτιγιάρ φόρεσε τρία διαφορετικά σύνολα Chanel σε δύο ημέρες στο Μαρακές
Kάθε εμφάνιση ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του οίκου.
Kάθε εμφάνιση ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του οίκου.
Ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές 2026, η Marion Cotillard φόρεσε τρία σύνολα Chanel μέσα σε δύο ημέρες. Από τη λιτή γραμμή του φορέματος της πρεμιέρας μέχρι τα πολύχρωμα φτερά της υψηλής ραπτικής, κάθε εμφάνιση ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του οίκου.
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