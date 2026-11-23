Ταλούλα Γουίλις: Γιατί διέγραψε μια πρόσφατη φωτογραφία του πατέρα της, Μπρους, που είχε ανεβάσει στο Instagram
Ταλούλα Γουίλις: Γιατί διέγραψε μια πρόσφατη φωτογραφία του πατέρα της, Μπρους, που είχε ανεβάσει στο Instagram
Και απολογήθηκε σε ένα story που ακολούθησε
Μετά τη διάγνωση του Bruce Willis με αφασία και, στη συνέχεια, το 2023, με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μαθαίνουμε για την κατάστασή του μόνο μέσα από τις ειδήσεις που μοιράζονται μέλη της οικογένειάς του – μαζί με κάποιες φωτογραφίες του, σπανίως. Μια από αυτές, ωστόσο, που δημοσίευσε η κόρη του, Tallulah Willis, αποφάσισε κατόπιν να την κατεβάσει, δημοσιεύοντας μάλιστα ένα απολογητικό κείμενο σε Insta story της.
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