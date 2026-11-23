Μετά τη διάγνωση του Bruce Willis με αφασία και, στη συνέχεια, το 2023, με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μαθαίνουμε για την κατάστασή του μόνο μέσα από τις ειδήσεις που μοιράζονται μέλη της οικογένειάς του – μαζί με κάποιες φωτογραφίες του, σπανίως. Μια από αυτές, ωστόσο, που δημοσίευσε η κόρη του, Tallulah Willis, αποφάσισε κατόπιν να την κατεβάσει, δημοσιεύοντας μάλιστα ένα απολογητικό κείμενο σε Insta story της.